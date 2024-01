Bob a 4 | Johannes Lochner beffa Francesco Friedrich a St Moritz 12° Patrick Baumgartner

(Di domenica 14 gennaio 2024) Grazie a un grandissimo tratto finalesi è aggiudicato la tappa di St.(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 4 2023-2024. Sul budello elvetico il duello in salsa tedesca consi è spinto a nuove vette con il nativo di Berchtesgaden che ha saputo tenere il primo posto che si era garantito dopo la prima discesa. A questo punto in classifica generalecomanda la graduatoria con 1095 punti contro i 1070 di, quindi terzo Emils Cipulis è terzo a quota 968.ha concluso con il tempo complessivo di 2:08.89 (1:04.61 e 1:04.28) con un margine di 10 centesimi su...

Johannes Lochner continua a dominare nella Coppa del Mondo di bob: il teutonico in quel di Yanqing trova la seconda vittoria in due giorni, ... (oasport)

Terza vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di bob a 2 per Johannes Lochner : dopo Yanqinq ed Igls anche St. Moritz è terra di conquista per il ... (oasport)

Lochner vince a St. Moritz nella tappa valida per la Coppa del Mondo di bob a 2 2023/2024. Terza vittoria stagionale per il tedesco, che chiude con un 2'10'74 che gli consente di bissare i successi di Yanqing ed Igls. La Germania ha firmato una doppietta nella tappa di St. Moritz della Coppa del Mondo di bob a 4, con l'equipaggio guidato da Johannes Lochner che proprio come ieri nel bob a 2 ha preceduto quello capitanato da Francesco Friedrich. Melanie Hasler darf sich in St. Moritz über ihren 5. Weltcup-Podestplatz freuen.