(Di domenica 14 gennaio 2024) C'è chi ascolta una musica particolare, chi esce e si diverte e chi non ci crede affatto "Non sono meteoropatica e non credo all'oroscopo, figuriamoci al. Lazza non dipende da une non può essere istituzionalizzata". Vladimir Luxuria, in pieno allineamento con la sua personalità originale e controcorrente, commenta così all'Adnkronos

(Adnkronos) – "Non sono meteoropatica e non credo all'oroscopo, figuriamoci al Blue Monday . La triste zza non dipende da un giorno e non può essere ... (periodicodaily)

... psicologo presso l'Università di Cardiff si è scoperto che il 15 gennaio sarebbe il giorno più triste dell'anno, e da quel momento è stato definito in tutto il mondo come il. Le ..."Non sono meteoropatica e non credo all'oroscopo, figuriamoci al. La tristezza non dipende da un giorno e non può essere istituzionalizzata". Vladimir Luxuria, in pieno allineamento con la sua personalità originale e controcorrente, commenta così all'...C'è chi ascolta una musica particolare, chi esce e si diverte e chi non ci crede affatto "Non sono meteoropatica e non credo all'oroscopo, figuriamoci al blue monday. La tristezza non dipende da un gi ...Cinque città per una breve fuga rigenerante di metà gennaio, inseguendo il colore di graziosi borghi immersi nella natura tra Italia, Europa e Nord Africa. C'è anche il paese dei Puffi ...