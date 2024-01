Blue Monday | Banfi | Zanicchi | Luxuria & co | ecco come lo vivono i vip**

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Non sono meteoropatica e non credo all'oroscopo, figuriamoci al blue. La tristezza non dipende da un giorno e non può essere istituzionalizzata". Vladimir, in pieno allineamento con la sua personalità originale e controcorrente, commenta così all'Adnkronos il giorno più triste dell'anno, il cosiddetto 'Blue', che corrisponde al terzo lunedì di gennaio e quest'anno cade domani, lunedì il 15 gennaio., dunque, non si fa prendere dal panico e non si prepara in alcun modo ad affrontare il lunedì nero. "Il giorno più triste è quando si ricevono brutte notizie e magari si potesse prevedere. Così sarebbe facile: basterebbe dormire per 24 ore", spiega. Sono tantissimi i 'vip' che sfatano questo 'mito' suggerito dagli esperti, e non si fanno prendere dalla tristezza. Ne ...