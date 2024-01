Bivio Zielinski | Inter o rinnovo con il Napoli | la situazione

(Di domenica 14 gennaio 2024) Piotr, partito con ilin vista della Supercoppa Italiana in terra saudita, avrà l'occasione per decidere in via...

Schira su X: 'Matteo #Politano : il #Napoli gli ha promesso (verbalmente) il rinnovo fino al ... In bilico c'è il futuro di, Osimhen e perfino Matteo Politano. La volontà del calciatore ...PiotrSquadra: Napoli Ruolo: Centrocampista Età: 29 anni Valore di mercato: 30 milioni Il ... Ora il francese si trova davanti a un: rinnovare per un altro anno (serve un'offerta ...Piotr Zielinski, partito con il Napoli in vista della Supercoppa Italiana in terra saudita, avrà l`occasione per decidere in via definitiva se accettare il rinnovo.Milinkovic-Savic: 6,5 Sempre attento e su Raspadori sullo 0 a 0 ha salvato la sua porta. Ha lanciato lungo per Sanabria (3’). Ha verticalizzato per Vlasic (7’). Su sviluppo da ...