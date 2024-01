Bisognoso di ossigeno-terapia non può raggiungere la farmacia | l’Ordine scrive a Mastella

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la lettera deldei farmacisti della Provincia di Benevento indirizzata, a firma del dottor Maurizio Manna, al sindaco Clemente, oltre al prefetto Tortolano e al direttore dell’Asl Volpe. Nella missiva si racconta, come da oggetto, quanto accaduto durante il “turno diurno del 13-01-2024 espletato dallaS. Sofia sita in Corso Garibaldi“. Di seguito il testo completo. La lettera – Ill.mo Sig. Sindaco, in prosieguo alla propria nota del 8 gennaio 2024 (prot. 1/24) e ribadendo in questa sede la disponibilità di questo Ordine a interagire col competente Assessorato del Comune di Benevento al fine di elaborare congiuntamente un calibrato piano di rafforzamento del servizio di assistenza farmaceutica comunale, deve segnalarsi la connessa problematica relativa ...

... buono a interrompere un lunghissimo digiuno dai tre punti e dareai salentini per la loro ... Pioli opta per Kalulu e Thiaw in difesa, con Tomori squalificato e Kjaerdi riposo. ...... buono a interrompere un lunghissimo digiuno dai tre punti e dareai salentini per la loro ... Pioli opta per Kalulu e Thiaw in difesa, con Tomori squalificato e Kjaerdi riposo. ...