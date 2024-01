Biathlon | Vittozzi dopo la vittoria a Ruhpolding | “Volevo ripetermi dopo l’anno scorso | è stato fantastico”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Con lanell’inseguimento di, Lisaha trovato il secondo centro stagionalela 15km di Ostersund di inizio inverno. Le nevi bavaresi sembrano portare bene alla sappadina, che aveva già vinto qui nella passata stagione: “ho vinto qui nella 15km e– ha detto la campionessa azzurra al traguardo – È incredibile, davvero. Oggi ho avuto la potenza e la forza nel giro finale per fare qualcosa di importante. Nel poligono finale ho mantenuto la calma e nel giro finale sapevo di potermi giocare al meglio le mie carte in volata: ero convinta e avevo chiaro in mente il piano da seguire”. Il successo consente adi portarsi ...

