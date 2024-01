Biathlon | risultati e classifica inseguimento maschile Ruhpolding 2024 | Dale vince in volata | Giacomel sesto

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Johannes-Skjevdal trionfa nell’di, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di. Il norvegese, dopo aver mancato due bersagli nella terza serie, la spunta nell’ultimo giro sfruttando la maggiore cilindrata. Seconda posizione per Christiansen, che con tre errori non riesce a confermare il primo posto della sprint. Completa il podio norvegese Johannes Boe, che con lo zero nell’ultima serie recupera una gara non iniziata bene e guadagna così punti importanti per consolidare il pettorale giallo. Tommasorischia tutto nell’ultimo poligono, ma l’errore non gli permette di lottare fino in fondo per il podio e chiude. Di seguito, la ...