Biathlon | Lisa Vittozzi torna alla vittoria | “Potenza e forza nel giro finale | avevo in mente un piano”

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024)ha vinto l’inseguimento di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di. L’azzurra si è imposta nella località tedesca, conquistando il quinto successo a livello individuale nel massimo circuito internazionale itinerante. La sappadina èta a imporsi in questo format a distanza di ben cinque anni dall’ultima volta (nel gennaio 2019 a Oberhof) ed è salita sul gradino più alto del podio per la seconda volta in stagione dopo l’affermazione nell’individuale di Oestersund che aveva aperto l’annata agonistica. La 28enne ha commesso un errore al tiro nella serie di apertura, ma successivaè stata impeccabile al poligono, è uscita in testa al termine della quarta sessione e poi ha sconfitto in volata la norvegese Ingrid Tandrevold. Grazie al risultato odierno, la ...