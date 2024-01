Biathlon | Lisa Vittozzi torna alla vittoria | “Oggi avevo potenza Sapevo di poter contare sulla volata”

(Di domenica 14 gennaio 2024)ha vinto l’inseguimento di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di. L’azzurra si è imposta nella località tedesca, conquistando il quinto successo a livello individuale nel massimo circuito internazionale itinerante. La sappadina èta a imporsi in questo format a distanza di ben cinque anni dall’ultima volta (nel gennaio 2019 a Oberhof) ed è salita sul gradino più alto del podio per la seconda volta in stagione dopo l’affermazione nell’individuale di Oestersund che aveva aperto l’annata agonistica. La 28enne ha commesso un errore al tiro nella serie di apertura, ma successivamente è stata impeccabile al poligono, è uscita in testa al termine della quarta sessione e poi ha sconfitto inla norvegese Ingrid Tandrevold. Grazie al risultato odierno, la ...

