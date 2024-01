Biathlon | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | classifica generale aggiornata dopo inseguimento Ruhpolding

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ladelladeldial termine dell’di. Sui 10 km della località è stata l’azzurra Lisa Vittozzi ad imporsi, guadagnando in. Samuela Comola chiude in zona punti recuperando 16 posizioni e chiudendo al 38esimo posto con un errore. Martina Carrara invece chiude 54esima con nove errori, mentre Beatrice Trabucchi ha chiuso 57esima con 3 bersagli mancati ma è stata squalificata. Ingrid Tandrevold balza al comando dellagrazie al secondo posto nell’. Perdono invece terreno le francesi Julia Simon e Justine Braisaz, molto fallose al tiro. ...

