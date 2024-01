Berrettini-Tsitsipas in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Matteoaffronterà Stefanosal primo turno degli, primo slam stagionale. A più di quattro mesi dall’ultima apparizione, il tennista romano sembrerebbe pronto a tornare in campo. Nei giorni scorsi un ultimo, ennesimo, forfait, dall’esibizione del Kooyong doveva aveva previsto di mettere un po’ di ritmo nelle gambe. Vedremo in che condizioni si presenterà l’azzurro, certamente non fortunato nel sorteggio. Ma per un tennista che è reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi qualsiasi avversario sarebbe stato complicato da affrontare al ritorno in campo. IL MATCH NON SI GIOCHERÀ:SI È RITIRATO TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI...