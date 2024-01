Berrettini si ritira | salta Australian Open 2024

Ancora un forfait per l'azzurro a 24 ore dall'esordio stagionale MELBOURNE (AUSTRALIA) - Nuovo stop per Matteo Berrettini . L'azzurro si è ritira to ... (ilgiornaleditalia)

Matteosidagli Australian Open 2024. Il 27enne tennista italiano, secondo quanto hanno riferito gli organizzatori del torneo, deve dare forfait per un infortunio a un piede....Non comincia nel migliore dei modi il 2024 di Matteocostretto a rimandare, ancora una volta, il suo rientro in campo. A causa dell'ormai cronico problema al piede destro si è ritirato dagli Australian Open rinunciando a scendere in campo ...Buona la prima per Jannik Sinner che apre nel migliore dei modi gli Australian Open, superando in 3 set (6-4, 7-5, 6-3) l'olandese Van de ...È un risveglio agrodolce, quello dell’Italia tennistica. Dall’altra parte del mondo, Jannik Sinner ha superato il primo turno agli Australian Open. Matteo Berrettini, invece, non scenderà in campo: un ...