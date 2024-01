Berrettini senza pace | infortunio e ritiro agli Australian Open

Matteo Berrettini fermo ai box per un problema al piede . Secondo quanto riportato da Sky Sport, il romano non è riuscito ad allenarsi negli ultimi ... (247.libero)

Altra brutta notizia per il tennista azzurro che chiude l’anno nel peggiore dei modi. La sfortuna sembra non volerlo abbandonare Per uno sportivo la ... (rompipallone)

Un calvario che sembra infinito quello di Matteo. A meno di 24 ore dall'esordio ufficiale negli Australian Open contro Stefano Tsitsipas , il tennista azzurro ha dato forfait, a causa di un problema al piede sinistro. Il tennista romano ...In seguito al forfait die dopo le vittoria di Sinner e Arnaldi , l'Italia si prepara a ... ma contro Benjamin Bonzi , numero 110 ATP, il passaggio del turno èalcun dubbio alla ...Saranno quattro, complice anche lo spalmarsi delle giornate di gara agli Australian Open, gli italiani impegnati nella seconda giornata dello Slam di Melbourne, quello d’apertura della nuova stagione."Castellammare un caso nazionale". È non per meriti, ma secondo l'ex sindaco Salvatore Vozza per "un paradosso che rischia di pesare sul voto di giugno".