Berrettini e Sinner | la parabola inversa di due campioni

(Di domenica 14 gennaio 2024) AGI - Jannikpassa agevolmente il primo turno dell'Australian Open battendo Van de Zandschulp e scoppia di salute, soprattutto psicologica. Matteoil primo turno manco lo giocherà dato che si è ritirato prima. Motivo: i guai al piede destro che già hanno impedito di prendere parte al torneo di Brisbane e all'esibizione Kooyong Classic. La diversità di status fra i due giocatori italiani è abissale e per certo versi clamorosa. Negli ultimi due anni di carriera Jannik ha dovuto spesso fare i conti con problemi di ordine fisico, che per un tennista sono sempre dietro l'angolo: basti ricordare che nel 2002 si è ritirato sei volte tutte per motivi diversi: influenza a Indian Wells, vesciche a un piede a Miami, anca a Roma, ginocchio a Parigi, caviglia a Sofia e mano sinistra a Bercy. L'anno scorso è andata un po' meglio con i ritiri ad ...

ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per Jannik Sinner e Matteo Arnaldi . altro forfait per Matteo Berrettini , ko al terzo set Lucia Bronzetti.

