Benzema non si presenta agli allenamenti e Gallardo lo esclude dai convocati

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’arrivo in Arabia di Karimaveva acceso i sogni dei tifosi dell’Al Ittihad, che vedevano nell’ex Pallone d’oro un nuovo idolo su cui poter contare per vincere trofei. L’avventura araba dell’ex Real Madrid, però, non sta andando come si sperava.non sicon l’Al Ittihad Secondo quanto riportato da Marca: “Il giocatore non si èto alla ripresa deglidell’Al Ittihad e, per ordine del tecnico, non parteciperà più al ‘ministage’ che la squadra farà da domani a Dubai. Il tecnico argentino l’argentino Marceloha deciso di non fare distinzioni con lui. Il francese ha già saltato tre sessioni di allenamento prima della fine dell’anno a Jeddah, già prima delle vacanze ufficiali dei giocatori. ...