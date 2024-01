Beni culturali e turismo | collaborazione tra il Terra di Lavoro e il Dipartimento di Scienze politiche e turistiche

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 14 gennaio 2024) Caserta. È iniziato un interessante percorso valido come PCTO (percorso per le competenze trasversali per l’orientamento) per le classi quinte (sezioni A e H) dell’indirizzo Turistico dell’istitutodidi Caserta, di cui è preside la prof.ssa Emilia Nocerino. Il percorso denominato “, un equilibrio difficile?” è articolato in 5 incontri da tenere nella sede deldidell’Università Luigi Vanvitelli di Caserta, di cui è direttore il prof. Rosario De Iulio. Il programma prevede approfondimenti e attività laboratoriali riguardanti il fenomeno delin Italia, l’importanza delsostenibile e della tutela ambientale, ...