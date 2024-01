Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese | è tregua dopo il duro botta e risposta social? Gli indizi

Leggi su isaechia

(Di domenica 14 gennaio 2024) Stando a diverse segnalazioni sui, sembrerebbe cheedsi siano riappacificati. Com’è noto, la showgirl argentina e il suo ex – padre della sua secondogenita – hanno avuto una accesa diatriba a seguito della decisione didi trascorrere il Natale in Argentina con i figli Santiago e Luna Marì, assieme al nuovo compagno Elio Lorenzoni. Secondo quanto dichiarato dalla, l’ex parrucchiere l’avrebbe messa in cattiva luce falsando la narrazione dei fatti realmente accaduti. In tal senso, ha insinuato chenon si occupi della figlia durante tutto l’anno (“Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno. Non porre attenzione solo sul giorno di Natale“) e ...