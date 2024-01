Belen mi ha telefonato Bruganelli | flirt con Spinalbese? Una rivelazione mai fatta prima

(Di domenica 14 gennaio 2024) Soniasi racconta a Verissimo. Ospite della puntata di domenica 14 gennaio su Canale 5, l'ex opinionista del Grande Fratello Vip torna a parlare della separazione da Paolo Bonolis. Ma, soprattutto, dei diversia lei attribuiti dopo la lontananza dal conduttore. Tra questi quello con Antonino, ex diRodriguez, con cui è stata vista più volte. "Non sto con Antonino, purtroppo - ammette a Silvia Toffanin -, potrei essere anagraficamente sua madre. Però e questo lo devo dire, ho rischiato di essere una dei nomi di, perché lei l'ha pensato, credo. Ho ricevuto una telefonata daa Natale, voleva sapere delle cose, io le ho detto che conosciuto sua figlia Luna, una bambina dolcissima, perché lui mi ha aiutato con mio figlio Davide, che gioca a ...

