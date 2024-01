Basket | Serie A1 2023 2024 | Sassari travolge Pistoia 107-69 nel lunch match

(Di domenica 14 gennaio 2024) Impressionante prova di forza di, che neldella domenica dominacon il punteggio di 107-69 nella sfida valevole per la sedicesima giornata diA1 di. Undi fatto deciso nel primo quarto, chiuso sul 32-12 in favore della squadra allenata da Piero Bucchi, che ha poi definitivamente chiuso la contesa nel secondo periodo, anch’esso dominato per 30-16 per un complessivo 62-28 a metà gara. L’ex Warrior Alfonzo McKinnie ne mette 21, ma ci sono anche i 16 di Brandon Jefferson e i 15 di Ousmane Diop e Breein Tyree. SportFace.

mezzogiorno (non molto) di fuoco al PalaSerradimigni per Banco di Sardegna Sassari ed Estra Pistoia . La squadra allenata da Piero Bucchi domina per ... (oasport)

...COMMENTO Gli Angels fanno visita alGuelfo per la prima partita del 2024. Coach Serra schiera in quintetto Rivali, Conti, Benzi, Saltykov, Mari. Assente il solo Abba per l'impegno con la...Alle 18:00 presso il Pala Costa di Ravenna si alzerà la palla a due per la sfida tra ilRavenna Piero Manetti e la VirtusLumezzane, match del 18° turno del campionato LNP diB Nazionale.Mezzogiorno (non molto) di fuoco al PalaSerradimigni per Banco di Sardegna Sassari ed Estra Pistoia. La squadra allenata da Piero Bucchi domina per 107-69 senz'appello contro quella guidata in panchin ...Non c'è assolutamente storia al PalaSerradimigni: la spuntano i padroni di casa con un rotondo 107-69, dopo aver tenuto gli ospiti a soli 28 ...