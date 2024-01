Basket | Serie A | l’Olimpia Milano vince col brivido con Tortona | facile successo per Napoli su Pesaro

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Nel sedicesimo turno diA trova il, che supera 83-82 una coriacea Bertramsolo nel finale. In chiusura di un primo tempo piuttosto equilibrato trova l’allungo la formazione biancorossa, che beneficia di un ottimo impatto dalla panchina di Caruso e Bortolani. La squadra di De Raffaele però non molla e rimane sempre a contatto grazie alle triple di Strautins e all’energia sotto canestro di Thomas. Nell’ultimo quarto Melli prende per mano la sua squadra e insieme a Napier propizia un parziale che portaavanti apparentemente in maniera definitiva, sul +8 a 2? dalla fine.è stoica e rimonta ancora, mettendo addirittura la testa avanti a 36? dalla fine grazie alla tripla in transizione di Ross, che suggella una ...