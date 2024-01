Basket | Milano si salva con Devon Hall | Venezia e Brescia rimangono in testa assieme in Serie A

(Di domenica 14 gennaio 2024) Sedicesima giornata, e prima di ritorno (sebbene a calendario asincrono) che continua a dare emozioni forti inA 2023-2024. L’Olimpianon si ferma, ma fa parecchia fatica. Ad ogni modo tiene il passo di, che restano a comandare la questione. EA7 EMPORIO ARMANI-BERTRAM TORTONA 83-82 Non riesce il colpo di mano al Derthona: a negarglielo èal Mediolanum Forum, ed è un successo che vale oro per un’Olimpia ora a quota 20, a -4 dalla vetta. La partita, ad ogni modo, vive dei crismi della lotta fin dalle fasi iniziali, con Thomas che indovina la grande serata solo per vedere Melli replicargli colpo su colpo. Il primo quarto inizia sotto questo canovaccio, poisono anche Flaccadori e Voigtmann a dare una ...

Dall'altra parte però Hall trova il layup decisivo e consegna la vittoria a. Mvp del match Nicolò Melli, che chiude con 23 punti e 8 rimbalzi. 14 a testa invece per Hall e Napier. Dall'altra ....... Il marchio della carne in scatola, annuncia una nota, sara' infatti 'jersey sponsor della squadra a partire dalla seconda meta' della stagione sportiva 2023 - 2024 della LegaSerie A'. ...Dopo i due anticipi di ieri sera (Battipaglia-Reyer Venezia 62-92 e Sassari-Campobasso 58-61), si sono disputate in queste ultime ore altre tre partite valide per la Serie A 2023-2024 di basket femmin ...Olimpia a fatica su Tortona che ha la palla per vincere: finisce 83-82. Simms e Kabengele trascinano la Reyer che resta in vetta. Sassari asfalta Pistoia ...