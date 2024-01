Basket femminile | la RMB Brixia espugna Faenza in Serie A1 Elisabetta Tassinari decisiva con 18 punti

(Di domenica 14 gennaio 2024) La RMBfa la voce grossa ando il campo dell’E-Work per 70-86 nella quattordicesima giornata dellaA1 di. Decisivo il secondo quarto da 12-20 che ha di fatto spaccato la partita in due in favore delle ospiti che trovano così la quinta vittoria stagionale – undicesimo ko per le padrone di casa, che rimangono al terzultimo posto con 4trascina le compagne con ben 18, insieme ai 15 di Garrick ed ai 12 di Carlotta Zanardi. Per l’E-Work, invece, 15di Peresson e 13 equamente divisi tra Cvijanovic, Tagliamento e Dixon. Dopo un buon avvio delle romagnole (4-0), la RMBmette la freccia grazie al trio ...

La LeccoWomen avrebbe il tiro della vittoria ma non capitalizza per l'errore di Maria Aondio . Sul rimbalzo Frontini esegue due palleggi e lancia il più classico dei "tiri dell'Ave Maria" da ...Sconfitta esterna per il Team 79 Piazza Armerina nel campionato di serie Cdi. Le cestiste del coach Maurizio Barravecchia hanno perso per 57 a 44 contro il Messina. Visite: 18Torna alla vittoria Torino Teen Basket, che si impone su Basket Roma per 82-43. Nella prima metà del quarto si segna poco da entrambe le parti: dopo il 5-4 iniziale le due squadre restano ...Dopo i due anticipi di ieri sera (Battipaglia-Reyer Venezia 62-92 e Sassari-Campobasso 58-61), si sono disputate in queste ultime ore altre tre partite valide per la Serie A 2023-2024 di basket femmin ...