Barbie | perché non potrà essere candidato come sceneggiatura originale agli Oscar

(Di domenica 14 gennaio 2024) Gli sforzi di Warner Bros. non sono bastati: l’Academy ha fatto sapere chenonconcorreremiglior. Il maggior successo cinematografico del 2023, diretto da Greta Gerwig, che lo ha anche co-sceneggiato insieme al marito, Noah Baumbach, non ne avrebbe i presupposti. Ecco il motivo. Manca sempre meno all’annuncio tanto atteso delle prestigiose cinquine dei Premi2024. Le candidature saranno difatti svelate martedì 23 gennaio, dopo lo svolgimento delle votazioni, tra l’11 e il 16 gennaio. Visto anche l’andamento preliminare dei Golden Globes e dei Critics’ Choice Awards, non c’è dubbio sul fatto chesarà tra i protagonisti indiscussi della 96esima edizione della kermesse. Tuttavia, una decisione presa dall’Academy ...

James Cameron ha elogiato Barbie di Greta Gerwig in un’intervista esclusiva per Variety, dichiarando che la regista di Piccole Donne e Lady Bird ha ... (cinemaserietv)

... dove ha strappato al campione d'incassii premi per la miglior commedia dell'anno e la ... Ho aspettato due annimi mandasse la sceneggiatura e altrettanti per cominciare a lavorare. Un ...... ma in realtà gli piaceha gusti assai discutibili,oggettivamente, la critica si ... o presentarsi alla premier disperando di assistere a inseguimenti in auto e sparatorie. Per ...