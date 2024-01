Barattoli di vetro e coperchi che puzzano | quelli di mia nonna erano impeccabili | ti svelo il suo segreto!

Leggi su donnaup

(Di domenica 14 gennaio 2024) Come tutti ormai sappiano bene idisono indispensabili in una casa proprio perché possono essere utilizzati in tanti modi e tutti diversi tra di loro. Tuttavia prima di riutilizzarli bisogna pulirli per bene e bisogna necessariamente eliminare lo sgradevole odore che spesso non riesce ad andare via nemmeno dopo un lavaggio a mano o in lavastoviglie. Riuscire in questo lavoro di pulizia ed eliminare definitivamente l’odore del cibo daiusando il metodo giusto può rivelarsi facile. Infatti seguendo questo metodo semplicissimo, usato da mianon dovrai più sudare sette camicie per avere il tuo barattolo dipulito e profumato.diche: come eliminare il cattivo ...