Bambino cade da seggiovia in provincia di Vicenza | non è grave

(Di domenica 14 gennaio 2024), 14 gen. (Adnkronos) - Undi 9 anni è caduto da unanel complesso sciistico delle Melette a Gallio, indi, precipitando su una strada sottostante. Il, che ha riportato fratture alle gambe e al bacino, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso ma le sue condizioni non sono gravi. Le indagini sono svolte dai carabinieri di Asiago. Da una prima ricostruzione sembra che ilfosse seduto accanto a un adulto, secondo le regole, ma sarebbe scivolato per cause accidentali.