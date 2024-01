Balocco risponde alle accuse del Codacons | “Ecco perché il pandoro di Chiara Ferragni costava di più”

Leggi su tpi

(Di domenica 14 gennaio 2024)delsuldiIldelladidi più per via dello zucchero rosa, il nastro speciale e la grafica: è quanto dito dalla stessaal. L’associazione dei consumatori, che ha giudicato la risposta “incredibile”, ha avviato una azione inibitoria verso l’azienda dolciaria per far ottenere a tutti gli acquirenti “il giusto risarcimento per i danni subiti”. Ilha quindi chiesto allacome mai ildi...