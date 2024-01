Balocco | caso Ferragni | lettera al Codacons che annuncia battaglia

(Di domenica 14 gennaio 2024), tramite i propri legali, ha scritto alper spiegare le proprie ragioni neldel pandoro ‘Pink Christmas’ firmato da Chiarasu cui l’associazione di consumatori ha presentato denunce in 104 procure e avviato una azione inibitoria perché gli acquirenti abbiano “il giusto risarcimento”. Unache “ha dell’incredibile” per ilchel’intenzione di agire “formalmente verso l’azienda nelle opportune sedi civili e penali per far risarcire tutti gli utenti lesi dagli illeciti emersi”. Nellai legali dell’azienda di Cuneo, riferisce lo stesso, hanno spiegato che il prezzo più alto rispetto al normale pandoro (era venduto a 9,37 euro anziché 3,68) era dovuto alla presenza di ...

... è costato all'influencer una multa dall'Antitrust per pratica commerciale scorretta e un' indagine per truffa aggravata a carico anche di Alessandra, presidente dell'azienda dolciaria. Il ..., tramite i propri legali, ha scritto al Codacons per spiegare le proprie ragioni neldel pandoro 'Pink Christmas' firmato da Chiara Ferragni su cui l'associazione di consumatori ha ...Il suo ultimo post era datato 18 dicembre: il famigerato video di scuse dopo la multa dell'Antitrust per il caso del pandoro Balocco. Oggi Chiara Ferragni è tornata su Instagram, non ...Il pandoro "Pink Christmas" realizzato da Balocco in collaborazione con Chiara Ferragni costava di più di quello normale (5,69 euro in più) «per lo zucchero rosa, per ...