Balestrate Ucciso in una rissa Francesco Bacchi | figlio del re delle scommesse online

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ancora un omicidio con una vittima giovanissima., 20 anni, è statonel corso di unainiziata nella discoteca Medusa di(Palermo) e poi proseguita all’esterno del locale.di Benedetto “Nini”, il re. Durante un litigiosarebbe stato colpito con un violento pugno in faccia. Una volta caduto sarebbe stato colpito con diversi calci alla testa. Il corpo si trova alla camera mortuaria dell’ospedale di Partinico. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri, al lavoro per identificare i responsabili sia tramite le testimonianze dei ...

