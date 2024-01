Baby rapinatori identificati | rapinavano minori

(Di domenica 14 gennaio 2024). Sono tre ed hanno 14 e 15 anni . Armati,coetanei a Casoria e a Frattamaggiore. Il provvedimento del Tribunale per i minorennia Casoria. I Carabinieri della locale Stazione del popoloso centro in provincia di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di permanenza in casa, nei confronti di tre giovanissimi: 14 e 15 anni la loro età. Ad emettere la misura l’ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli. I tre sono ritenuti responsabili – in concorso tra loro – di tre differenti episodi di rapina a mano armata, perpetrati nei comuni di Casoria e Frattamaggiore nello scorso mese di ottobre ai danni di altri minorenni. Secondo quanto cristallizzato dalle ...

