Azouz Marzouk | «Olindo e Rosa innocenti | la tenda insanguinata poteva scagionarli» | ecco i reperti mai analizzati e ormai inceneriti

(Adnkronos) – Azouz Marzouk sarà a marzo a Brescia per l' udienza sulla richiesta di revisione del processo sulla Strage di Erba . Lo conferma ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Azouz Marzouk sarà a marzo a Brescia per l’ udienza sulla richiesta di revisione del processo sulla Strage di Erba . Lo conferma ... ()

Il suo avvocato: "E' stato il primo ad aver depositato in procura generale un atto di sollecito alla revisione del processo chiedendo nuove ... (sbircialanotizia)

Azouz Marzouk sarà in aula il primo marzo a Brescia quando si discuterà l’istanza di revisione presentata dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi , ... (ilfattoquotidiano)

Pubblicato il 14 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Azouz Marzouk sarà a marzo a Brescia per l' udienza sulla richiesta di revisione del processo sulla ... (dayitalianews)

Sarà presente anche Azouz Marzouk , marito di Raffaella Castagna e papà di Youssef, due delle quattro vittime della Strage di Erba , l’1 marzo in ... (open.online)

sarà a marzo a Brescia per l'udienza sulla richiesta di revisione del processo sulla strage di Erba. Lo conferma all'Adnkronos il suo avvocato Solange Marchignoli, che poi precisa: ''...Sarà presente anche, marito di Raffaella Castagna e papà di Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba , l'1 marzo in aula a Brescia, quando si discuterà dell' istanza di revisione presentata ...A otto giorni dal primo anniversario della morte di Gianluca Vialli, l'ex ct azzuro Roberto Mancini ha voluto ricordare l'amico scomparso ...Il suo avvocato: "E' stato il primo ad aver depositato in procura generale un atto di sollecito alla revisione del processo chiedendo nuove indagini. Lui disse che Rosa e Olindo erano innocenti". Il p ...