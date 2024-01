Avere fratelli ‘non fa bene’ alla mente | lo studio

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 14 gennaio 2024) (Adnkronos) – Altro che ‘legame tra’, ‘fortuna di crescere insieme’ o ‘essere ‘come fratello e sorella’. Nascere in una famiglia con tanti figli non avrebbe nulla di positivo, almeno per gli adolescenti, secondo unoche, sorprendente, ha ottenuto gli stessi risultati a latitudini e realtà totaldiverse quali gli Stati Uniti e la Cina. La ricerca ha infatti evidenziato che la salute mentale dei teenager con piùè peggiore di quella dei ragazzini che ne hanno meno. Il tutto più o meno ‘aggravato’ a seconda dell’età deie della differenza di anni con essi. “Il fatto che ciò sia stato riscontrato in entrambi i Paesi è sorprendente”, ha commentato Doug Downey, autore principale dello– pubblicato sul ‘Journal of Family ...