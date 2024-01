Auto sfonda guardrail e resta in bilico sul cavalcavia | illeso il conducente

(Di domenica 14 gennaio 2024) (Adnkronos) – Alle 4:30, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Rampaa Mestre per un’finita contro ilche è stato in parteto, ma ha trattenuto l’a rischio caduta:il. L’incidente nella carreggiata sottostate delVempa, nei pressi dove a ottobre è avvenuto l’incidente

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Alle 4:30, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Rampa cavalcavia a Mestre per un' Auto finita contro il ... (liberoquotidiano)

... le immagini mostra la Ford Mustang rimasta incastrata a mezz'altezza nella parete laterale dell'edificio, sfondata dopo che l'si è sollevata in seguito all'impatto prima col marciapiede e poi ...Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Gioia del Colle, i Vigili del Fuoco di Putignano, i soccorritori del 118 con un'medica e gli operatori Anas per il ripristino ...Nuovo incidente sul Cavalcavia “Vempa” a Mestre: un’auto sfonda il guardrail e resta in bilico. L’incidente di oggi, 14 gennaio 2024, riporta alla mente la strage avvenuta poco distante ad ottobre, l’ ...(Adnkronos) – Alle 4:30, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Rampa Cavalcavia a Mestre per un’auto finita contro il guardrail che è stato in parte sfondato, ma ha trattenuto l’auto ...