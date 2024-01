Auto presidente Occhiuto coinvolta in incidente | governatore sta bene

Il governo dell'Iran ha dichiarato ufficialmente per domani una giornata di lutto nazionale per la morte di almeno 103 persone nelle due esplosioni ... (iltempo)

L'su cui viaggiava ildella Regione Calabria Roberto Occhiuto è rimasta coinvolta in un incidente lungo l'autostrada Del Mediterraneo, tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia. Occhiuto era ...... quando il fianco di una montagna è scivolato sull'autostrada, coprendo alcune. L'Associated Press non ha potuto verificarne l'autenticità. IlGustavo Petro ha twittato che il suo ...L'auto sulla quale viaggiava il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto diretto da Reggio a Cosenza per il congresso provinciale del partito, è rimasta coinvolta in un incidente ...L’auto sulla quale viaggiava il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto diretto da Reggio a Cosenza per il congresso provinciale del partito, è rimasta coinvolta in un incidente ...