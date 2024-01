Auteri si tiene stretti i tre punti | “Giocheremo sempre per vincere”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFrancavilla Fontana – Le parole di Gaetanoal termine della sfida valevole il campionato di Serie C che ha visto il Benevento giocare contro la Virtus Francavilla. L’allenatore siracusano ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo alla “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana per affrontare la formazione di Roberto Occhiuzzi. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Vittoria – Vittoria importante su un campo difficile, contro un avversario di livello. La partita è stata equilibrata, nel primo tempo loro hanno fatto meglio mentre noi siamo stati discontinui, non riuscendo a giocare tra le linee. Abbiamo creato buone occasioni senza riuscire a conclude. Nella ripresa il copione è stato lo stesso, Ciano ha fraseggiato bene tra le linee e fatto una partita importante. Non ci siamo scomposti ...

