Australian Open | Sinner parte bene | 3 - 0 a van de Zandschulp

Ad aiutarlo a sentirsi a casa, tra il pubblico Sinner ha avuto i Carota Boys e le bandiere tricolore che sventolavano nella Rod Laver Arena. 'Iniziare con una vittoria significa molto per me', ha ...Avvio di stagione vincente per Jannik Sinner . All'esordio dell'l'azzurro - testa di serie numero 4 - ha battuto dopo poco più di due ore e mezza di gioco l'olandese Botic van de Zandschulp (6 - 4, 7 - 5, 6 - 3). Esulta anche Matteo Arnaldi che ha ...Avvio di stagione vincente per Jannik Sinner. All'esordio dell'Australian Open l'azzurro - testa di serie numero 4 - ha battuto dopo poco più di due ore e mezza di gioco l'olandese Botic van de Zandsc ...Non c'è pace per Matteo Berrettini. A meno di 24 ore dall'esordio stagionale contro il greco Stefanos Tsitsipas, l'azzurro si è infatti ritirato dagli Australian Open, dove era la settima testa di ...