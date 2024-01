Australian Open | Sinner è già sul pezzo | solo le briciole per van de Zandschulp 3-0 Bene anche Arnaldi

L'azzurro supera il primo turno contro van de Zandschulp. Avanza anche Arnaldi Jannik Sinner debutta agli2024 con una vittoria in 3 set . L'azzurro 22enne, numero 4 del mondo, al primo turno oggi 14 gennaio 2024 sconfigge l'olandese Botic van de Zandschulp per 6 - 4, 7 - 5, 6 - 3 in 2h34'.Esordio vincente per Jannik Sinner agli. L'azzurro fresco di Coppa Davis , quarto nel ranking Atp e intenzionato ad arrivare in fondo al torneo, ha battuto dopo poco più di due ore e mezza di gioco l'olandese Van de ...Si apre con un successo in tre set il cammino del numero 4 del seeding, Jannik Sinner, nel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2024 di tennis: l'azzurro regola il neerlandese Botic V ...Qualche rimpianto per Lucia Bronzetti, che nel match di esordio agli Australian Open subisce la rimonta da parte di Tsurenko e perde in tre set lottati ...