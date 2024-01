Australian Open | Sinner e Arnaldi vanno veloci | esordio per Djokovic Rublev e Fritz | che fatica!

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) Va in archivio la prima giornata per quanto riguarda l’edizione 2024 degli. Per la prima volta lo Slam di Melbourne comincia di domenica, con risultati interessanti, ma che per il momento non modificano nella sostanza i rapporti di forza nel tabellone maschile. Si è giocato, in particolare, in larga parte della parte alta. Al di là del confronto generazionale tra Novake Dino Prizmic, con il croato nato pochi mesi dopo che il serbo aveva già disputato il proprio primo Slam in carriera (vinse tre game con Marat Safin, che poi conquistò Melbourne). Chiaramente il livello è ancora immensamente diverso, ma è importante il rendimento mostrato da Prizmic. Prossimo step per il numero 1 del mondo, dopo queste quattro ore, uno tra Popyrin e Polmans: Australia, in breve. Si dipana bene l’degli ...