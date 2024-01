Australian Open | Sinner comincia alla grande | battuto Van de Zandschulp in 3 set

Buon esordio per Matteo Arnaldi agli Australian Open 2024: il sanremese ha superato in tre set l’ Australian o Adam Walton, con qualche difficoltà ... (oasport)

Il video con gli Highlights di Sinner-van de Zandschulp , match valido per il primo turno degli Australian Open 2024 . Comodo successo in tre set per ... (sportface)

Matteo Berrettini non prenderà parte agli Australian Open 2024. Ancora non è arrivato alcun comunicato ufficiale, ma sull’ordine di gioco sul sito ... (oasport)

Non poteva cominciare meglio l'avventura di Jannik Sinner agli Australian Open. L'azzurro, testa di serie numero 4, ha battuto in tre set, dopo poco più di due ore e mezza di gioco, l'olandese Van de Zandschulp 6 - 4, 7 - 5, 6 - 3, il punteggio finale. "Sono ...