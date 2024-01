Australian Open | per Sinner esordio vincente | battuto Van de Zandschulp

Avvio di stagione vincente per Jannik Sinner. All'esordio dell'l'azzurro - testa di serie numero 4 - ha battuto dopo poco più di due ore e mezza di gioco l'olandese Botic van de Zandschulp: 6 - 4, 7 - 5, 6 - 3 il risultato finale. Debutto con ...Si è temuto per la testa di serie n.9 dell', ex n.2 al mondo, Barbora Krejcikova . La ceca, impegnata contro Mai Hontama , ha vinto, ma in maniera definibile in vari modi fuorché ...Un Jannik Sinner soddisfatto del risultato si presenta in conferenza stampa al termine del match contro Botic Van De Zandschulp, consapevole di dove poter migliorare in vista dei prossimi impegni nel ...Buona la prima per Matteo Arnaldi. Il ligure ha fatto il proprio esordio negli Australian Open 2024, battendo la wild card locale, Adam Walton. Un match non facile per la tensione con cui si è present ...