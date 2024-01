Australian Open | Novak Djokovic cede un set e impiega 4 ore per venire a capo di Prizmic

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) Con più fatica del previsto, manon canna il debutto agli. Il numero 1 al mondo ha bisogno di oltre tre ore e mezza di partita per aver ragione del qualificato Dino, al debutto Slam ma che non ha avuto timore reverenziale nell’affrontare il serbo e facendo partita pari nella seconda e terza frazione, arrendendosi poi per 6-2 6-7 6-3 6-4 in quattro ore. Il primo set è una passeggiata di salute per il numero 1 al mondo, che gestisce gli scambi a proprio piacimento. Il giovanepare non avere armi, anche debilitato da un piccolo problema fisico (ha una fasciatura evidente sulla coscia sinistra e deve anche chiamare il fisioterapista), e appare come la vittima sacrificale per il grande di turno; break in apertura e chiusura, il croato ...