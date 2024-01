Australian Open | Matteo Arnaldi fatica un set | poi dilaga con Walton

(Di domenica 14 gennaio 2024) Nel comparto maschile si aprono con un successo per l’Italia gli2024 di tennis: nel primo turno maschilesoffre per un set ma poi piega la wild carda Adamcon lo score di 7-6 (5) 6-2 6-4 in due ore e quaranta minuti. Per il tennista italiano al secondo turno ci sarà il vincente della sfida tra l’o Alex de Minaur, numero 10 del seeding, ed il canadese Milos Raonic. Nel primo set si inizia subito con uno scambio di break, poi l’azzurro sciupa due palle break nel sesto game, quandorisale dal 15-40. I rimpianti per il padrone di casa arrivano nel nono gioco, quandocancella quattro occasioni di break, anche se l’appuntamento con lo strappo è rinviato solo di pochi ...

40-30 Brutto errore di dritto per Sinner, che si accartoccia sulla palla in uscita dal servizio spedendo ... (oasport)

Jannik Sinner Terminata l'attesa, è arrivato il momento di andare a dormire presto e puntare la sveglia all'una di notte e godersi lo spettacolo degli. Al via il primo slam dell'anno, con allegati i sogni, le speranze e le rivalità nascenti tra i migliori tennisti al mondo, pronti ad infiammare il tifo dei fan. Tra i candidati ...Novak Djokovic ha giocato a cricket sul campo da tennis in un evento di beneficenza a Melbourne, teatro degli, primo Slam della stagione. Il tennista serbo non è riuscito a colpire la palla lanciata da Jackson Warne, figlio del fuoriclasse Shane. Poi è ricorso a un simpatico inganno: mentre ...Primo turno senza problemi per Matteo contro l'australiano. A Lucia manca il servizio e saluta subito Melbourne: l'ucraina rimonta e vince in tre set ...AUSTRALIAN OPEN 2024 - Cinque italiani nel day2 dello slam down under: Berrettini sfida Tsitsipas sulla Rod Laver Arena, Errani apre la Kia Arena con Hunter, Co ...