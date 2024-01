Australian Open | Matteo Arnaldi | “Affronterò una stagione importante | sto facendo tanta esperienza”

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) Buona la prima per. Il ligure ha fatto il proprio esordio negli2024, battendo la wild card locale, Adam Walton. Un match non facile per la tensione con cui si è presentato in campo, non sciolto come suo solito. Disputare per la prima volta lo Slam a Melbourne, dalla porta principale, è sicuramente diverso che farlo dalle qualificazioni. “Ero teso e si è visto, ma sono contento di come l’ho gestita. Sono arrivato qui due mesi fa e le aspettative c’erano… non mi sarebbe piaciuto perdere al primo turno“, le prime parole diin conferenza stampa. “Sono riuscito ad entrare nel match, è stato fondamentale. Mi piace giocare tre su cinque anche per questo motivo, pur perdendo il primo set c’èstrada da fare prima di perdere ...