Australian Open | Lucia Bronzetti si fa recuperare dall’esperta Tsurenko e saluta Melbourne

(Di domenica 14 gennaio 2024) Iniziano male per l’Italia nel settore femminile gli2024 di tennis: nel primo turnosi fa rimontare e cede all’ucraina Lesia, numero 28 del seeding, che si impone per 3-6 7-5 6-3 dopo una battaglia sportiva lunga due ore e quaranta minuti. Nel secondo turno per lei una tra la spagnola Rebeka Masarova e la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Nel primo set l’italiana opera il break in apertura ai vantaggi e poi cancella quattro occasioni per il controbreak.trova un altro strappo a quindici e va sul 3-0 pesante, ma l’ucraina recupera subito uno dei due break di ritardo restituendo lo strappo a quindici. Nel quinto game l’azzurra toglie ancora il servizio all’avversaria ai vantaggi, per poi volare sul 5-1.risale ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Va fuori giri con il dritto Van de Zandschulp . Errore grave per l’olandese che aveva preso in mano ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Brutto errore di dritto per Sinner, che si accartoccia sulla palla in uscita dal servizio spedendo ... (oasport)

Jannik Sinner Terminata l'attesa, è arrivato il momento di andare a dormire presto e puntare la sveglia all'una di notte e godersi lo spettacolo degli. Al via il primo slam dell'anno, con allegati i sogni, le speranze e le rivalità nascenti tra i migliori tennisti al mondo, pronti ad infiammare il tifo dei fan. Tra i candidati ...Novak Djokovic ha giocato a cricket sul campo da tennis in un evento di beneficenza a Melbourne, teatro degli, primo Slam della stagione. Il tennista serbo non è riuscito a colpire la palla lanciata da Jackson Warne, figlio del fuoriclasse Shane. Poi è ricorso a un simpatico inganno: mentre ...Primo turno senza problemi per Matteo contro l'australiano. A Lucia manca il servizio e saluta subito Melbourne: l'ucraina rimonta e vince in tre set ...AUSTRALIAN OPEN 2024 - Cinque italiani nel day2 dello slam down under: Berrettini sfida Tsitsipas sulla Rod Laver Arena, Errani apre la Kia Arena con Hunter, Co ...