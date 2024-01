Australian Open | Berrettini si ritira prima del match contro Stefanos Tsitsipas Ancora i problemi al piede destro

L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 gennaio. Sarà questa la data in cui vedremo in azione Jannik Sinner negli Australian Open 2024. Sul ... ()

Missione compiuta per Jannik Sinner. L'onore e l'onere di aprire gli, col primo incontro del torneo in programma alle 2 italiane alla Rod Laver Arena, si è chiuso nella maniera auspicata. Tre set a zero per il rosso di San Candido sull'olandese Botic ...Un clamoroso e infinito calvario, quello di Matteo Berrettini : il tennista romano infatti si ritira daglialla vigilia del suo esordio a Melburne. A tagliarlo fuori un infortunio al piede destro: niente partita contro Stefano Tsitsipas , numero 7 al mondo, partita che era in programma ...Saranno quattro, complice anche lo spalmarsi delle giornate di gara agli Australian Open, gli italiani impegnati nella seconda giornata dello Slam di Melbourne, quello d’apertura della nuova stagione.Matteo Berrettini si è ritirato dagli Australian Open a meno di 24 ore dal suo primo match stagionale contro Stefanos Tsitsipas. L'azzurro è costretto a lasciare il torneo a ...