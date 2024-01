Australian Open 2024 | Turno #1 | Sinner vs Van de Zandschulp

Jannik Sinner passa agevolmente il primo turno dell'battendo Van de Zandschulp e scoppia di salute, soprattutto psicologica. Matteo Berrettini il primo turno manco lo giocherà dato che si è ritirato prima. Motivo: i guai al piede destro ..." Mi sento come se avessi iniziato veramente bene per la prima partita. Poi, ho avuto alcuni momenti in cui ho fatto un paio di scelte sbagliate, ma questo può accadere. La sensazione della partita ...Un Jannik Sinner soddisfatto del risultato si presenta in conferenza stampa al termine del match contro Botic Van De Zandschulp, consapevole di dove poter migliorare in vista dei prossimi impegni nel ...Buona la prima per Matteo Arnaldi. Il ligure ha fatto il proprio esordio negli Australian Open 2024, battendo la wild card locale, Adam Walton. Un match non facile per la tensione con cui si è present ...