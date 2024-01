Australian Open 2024 | Turno #1 | Arnaldi vs Walton

Leggi su sportintv.eu

(Di domenica 14 gennaio 2024): Matteoinizia con il piede giusto la prima esperienza assoluta allo Slam down under. Contro la wild cardè vittoria in tre set: 76, 62, 64 in due ore e 36 minuti di gioco, dopo un avvio leggermente complicato. Al prossimoil vincente del match tra de Minaur … L'articolo#1vsproviene da Sport in TV.