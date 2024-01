Australian Open 2024 | Sinner parte bene | sconfitto in tre set combattuti van de Zandschulp

(Di domenica 14 gennaio 2024) Buona la prima per Jannik, che ha inaugurato glisuperando Botic van decon il punteggio di 6-4 7-5 6-3. Ha rispettato il pronostico della vigilia l’azzurro, accreditato della quarta testa di serie e bravo a non lasciare neppure un set a un avversario ostico come l’olandese, battuto dopo 2h35? di gioco. Prestazione molto solida dadi, che ha servito discretamente ed ha annullato 5 delle 6 palle break concesse. I primi turni di uno slam sono sempre ostici, perciò quello che contava davvero era vincere e Jannik l’ha fatto, peraltro in tre set. Al prossimo turno, l’altoatesino affronterà il vincente del match tra de Jong e Cachin e lo farà ancora da favorito. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE CRONACA – Avvio ...

L'azzurro supera il primo turno contro van de Zandschulp. Avanza anche Arnaldi Jannik Sinner debutta agli2024 con una vittoria in 3 set . L'azzurro 22enne, numero 4 del mondo, al primo turno oggi 14 gennaio 2024 sconfigge l'olandese Botic van de Zandschulp per 6 - 4, 7 - 5, 6 - 3 in 2h34'.Esordio vincente per Jannik Sinner agli. L'azzurro fresco di Coppa Davis , quarto nel ranking Atp e intenzionato ad arrivare in fondo al torneo, ha battuto dopo poco più di due ore e mezza di gioco l'olandese Van de ...Comincia con il piede giusto Jannik Sinner agli Australian Open 2024: vittoria su Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-4 7-5 6-3 per mettere subito fieno in cascina e passare al secondo turno ...C’è la firma di Matteo Arnaldi sul primo successo a tinte azzurre nel tabellone maschile degli Australian Open. Il tennista di Sanremo, giunto ai nastri di partenza del primo Slam stagionale al numero ...