Australian Open 2024 | Sinner | “Felice di aver vinto | la prima partita della stagione non è mai facile”

(Di domenica 14 gennaio 2024) “Non è maigiocare la, quindi sonodi. Ora ho due giorni di allenamento per migliorare“. Queste le parole di Jannikdopo la vittoria al primo turno deglicontro l’olandese Botic van de Zandschulp. Il tennista italiano si è imposto in tre set ed ha staccato il pass per il secondo turno, dove affronterà il qualificato Jesper de Jong o Pedro Cachin. “È un torneo in cui mi piacerebbe esprimere il mio miglior tennis. Fa parte del processo iniziare in questo modo e spero di poter far vedere di meglio nel prossimo turno” ha aggiunto il classe 2001. Infine,ha scherzato sui Carota Boys, ...

Non c'è pace per Matteo Berrettini. Il tennista azzurro si è ritirato dagli Australian Open prima dell'esordio contro Tsitsipas: infortunio al piede destro, lo stesso che lo aveva costretto a saltare il torneo di Brisbane di inizio anno. Matteo Berrettini non prenderà parte agli Australian Open 2024. Il giocatore romano si è ritirato dal tabellone principale e il suo posto verrà preso dal belga Zizou Bergs, lucky loser. Sinner apre bene la stagione con una netta vittoria al primo turno dell'Australian Open: 3-0 all'olandese van de Zandschulp.