Australian Open 2024 | day 1 | Djokovic vince | ma Prizmic si prende la scena Sinner fa il suo | ahi Berrettini

(Di domenica 14 gennaio 2024) In archivio il day 1 degli, in cui non ci si è annoiati affatto. Anzi, se il buongiorno si vede dal mattino allora ci aspetta uno slam tutto da vivere. Nonostante non sia per nulla scontato che i primi turni regalino spettacolo – al contrario, spesso si assiste a mattanze in tre rapidi set -, quanto accaduto a Melbourne ha tenuto milioni di spettatori incollati allo schermo per ore. La partita di cartello del giorno è stata quella tra Novake Dino, che si sono dati battaglia per quattro ore, dando vita al primo turno più lungo che il serbo abbia mai giocato nella sua vita a livello slam. E Nole ne ha giocati ben 74, mentre perera… il primo. Se da un lato va dato credito al serbo per aver, a quasi 37 anni, portato a casa un match così ...

La campionessa in carica piega nettamente la tedesca Seidel. MELBOURNE (AUSTRALIA) - Buona la prima per la campionessa in carica, Aryna Sabalenka, agli Australian Open femminili, prima prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Melbourne Park. La giocatrice bielorussa, numero due del mondo e del seeding, ha vinto facilmente al ...Novak Djokovic soffre ma supera il primo turno dell'Australian Open 2024. Il serbo, numero 1 del mondo e detentore del titolo a Melbourne, batte il 18enne croato Dino Prizmic in 4 set con il punteggio di 6 - 2, 6 - 7 (5 - 7), 6 - 3, 6 - 4 dopo una ...