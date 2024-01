Australian Open 2024 | Berrettini abbandona | ha ancora problemi fisici

(Di domenica 14 gennaio 2024) Melbourne – Matteosi ritira dagli. Il 27enne tennista italiano, secondo quanto hanno riferito gli organizzatori del torneo, deve dare forfait per un infortunio a un piede.avrebbe dovuto esordire contro il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 7. Al primo turno, l’azzurro sarà sostituito dal lucky loser belga Zizou Bergs, ripescato nel main draw dopo la sconfitta al terzo e ultimo turno delle qualificazioni., reduce da un’annata condizionata da, è fermo da oltre 4 mesi. Il 31 agosto si è infortunato ad una caviglia nel secondo turno dell’USe da allora non ha più disputato un match ufficiale, saltando anche la fase finale della Coppa Davis vinta poi ...

Tramite una nota, l'ufficio stampa di Matteo Berrettini ha fatto chiarezza sul ritiro dell'azzurro, che alla vigilia dell'esordio agli2024 contro Tsitsipas ha dato forfait. ' Il team medico che affianca Matteo Berrettini ha deciso il suo ritiro dagliper non mettere a rischio il resto della stagione